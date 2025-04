A67 van Eindhoven naar Venlo weer vrij na ongeluk met twee vrachtwagens

De A67 Van Eindhoven naar Venlo is maandag rond twee uur vrijgegeven nadat er aan het begin van de middag een ongeluk was gebeurd. Vlak bij Venlo kwamen twee vrachtwagens met elkaar in botsing. De A67 was daarom helemaal dicht en verkeer vanuit Eindhoven moest omrijden via de A2 en de A73.

Volgens L1 botsten de twee vrachtwagens iets na elf uur op elkaar. Dat gebeurde voor knooppunt Zaarderheiken in Limburg. De chauffeurs zijn in een ambulance onderzocht en behandeld. Beiden hoefden niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De vrachtwagens raakten door de botsing flink beschadigd. Voor één van de trucks moet een speciale bergingsdienst worden opgeroepen. Ook zijn er vloeistoffen uit de wagens gelekt. De afhandeling en bergingswerkzaamheden duurden daarom uren.