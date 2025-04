Man met mes aangevallen voor supermarkt, verdachte (43) aangehouden

Voor een steekpartij vorig jaar bij de ingang van een supermarkt in Roosendaal is een man (43) uit Zeewolde in Flevoland aangehouden. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. De man werd vrijdagavond al aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de steekpartij aan de Rembrandtgalerij werd een 38-jarige Poolse man aangevallen met een mes.

Vlak voor de deur van een supermarkt ontstond op 1 november vorig jaar onenigheid tussen twee mannen en het slachtoffer. Al snel werd het slachtoffer geslagen en geduwd. Een van de mannen haalde een mes tevoorschijn en stak twee keer in de richting van het slachtoffer. Daarna stopte hij het mes snel in zijn broek en nam hij de benen.

Gewond aan arm

Het slachtoffer weerde de messteken af om te voorkomen dat hij in zijn buik gestoken werd. Hij raakte daarbij gewond aan zijn arm en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft de Poolse man geluk gehad. Op beelden die de politie deelde om de verdachte te vinden, is te zien dat hij de man echt wilde raken. Eerder hield de politie de andere verdachte die bij de aanval betrokken was al aan. De nu aangehouden verdachte, werd vrijdag net voor middernacht aangehouden toen hij op de Antwerpseweg in Roosendaal reed.