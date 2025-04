Slachtoffer bedrijfsongeluk op champignonkwekerij overleden

De man die woensdag zwaargewond raakte bij een ongeluk op een champignonkwekerij aan de N272 in Gemert is overleden. Dat bevestigt de Nederlandse Arbeidsinspectie maandag. Het slachtoffer raakte woensdag zwaargewond en overleed vrijdag aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer was op het bedrijf bezig met reguliere werkzaamheden. Maar wat er precies is gebeurd, kan de Arbeidsinspectie maandag niet zeggen. "We hebben een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Dat kan een hele tijd duren", laat een woordvoerder weten.