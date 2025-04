Vuurwerkbom bij huis ouder echtpaar, politie toont beelden

Grote schrik aan de Kleine Beerstraat in Bergen op Zoom. In de nacht van donderdag 9 januari werden bewoners wakker van een harde knal door een vuurwerkbom. De dader die de bom bij hen voor de deur legde, is vastgelegd op camerabeelden. Maar wie hij is, is nog een raadsel.

“Mijn vrouw werd schreeuwend wakker van een knal”, verklaart de bewoner tegenover de politie. “Er is een bom, er is een bom, er is brand”, zou ze hebben geroepen. Niet alleen de bewoners, maar ook verschillende buren stonden in paniek op straat.