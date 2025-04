Geen ruimte voor boosheid na drama op Ringbaan: 'Brengt Rien niet terug'

Het is een grote klap voor de familie Balder: het verlies van hun jongste broer Rien. Hij werd woensdagavond aangereden op de Ringbaan-Oost in Tilburg en overleed ter plekke. "De wereld staat op zijn kop", vertelt Harm, zijn oudste broer. "Het is een slecht verhaal.” Rien was woensdag op weg naar een concert in 013, maar daar kwam hij nooit aan.

Rien Balder (37) was de jongste van zes kinderen. De familie, afkomstig uit Langedijk in Noord Holland, is hecht. "We zijn echt ‘de zes Balders’, zo staan we hier bekend", zegt broer Harm (49) trots. "En nu zijn we ineens met vijf."

Rien was onderweg naar een concert in poppodium 013. Hij kwam helemaal uit Broek op Langedijk (Noord-Holland) gefietst, waar hij woonde. "Sinds ongeveer een jaar heeft hij dat fietsen echt ontdekt", vertelt Harm. "Hij deed het echt fanatiek. Vorige week reed hij nog de Amstel Gold Race uit. Daar was hij zó trots op”, zegt hij aangedaan.

Net voor hij die woensdag zijn hotel in Tilburg bereikte, werd hij op de Ringbaan-Oost aangereden door een 35-jarige automobilist. Een speekseltest liet zien dat de bestuurder mogelijk onder de invloed van drugs was. Na het ongeval begonnen drie buurtbewoners gelijk met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Broer Geert en zus Trees zijn na het nieuws meteen in de auto naar Tilburg gestapt. "Zij wilden meteen bij Rien zijn", vertelt Harm.

In de dagen na het ongeluk kwam de familie direct samen. "We zitten dan met z’n allen, met aanhang erbij, aan een hele grote tafel", zegt Harm. "Er is natuurlijk heel veel verdriet, maar ook veel warmte. We huilen, maar er is ook ruimte voor lol. We lachen ook samen, dat is wie we zijn."

Ook heeft Geert contact gezocht met de buurtbewoners die Rien hebben gereanimeerd. "We lazen over hen op de website van Omroep Brabant. Geert had een sterke behoefte om te praten met de mensen die tot het laatst bij Rien zijn geweest." Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen die de reanimatie hebben moeten meemaken: "Dat is heel heftig om te doen", weet Harm. "Vaak weten zij niet hoe het afloopt met het slachtoffer. Geert wilde dat ze het verhaal kenden achter de persoon die ze hebben gereanimeerd."

En het is wie ze altijd zijn geweest: Rien had geen eigen gezin, maar een enorme kring van familie en vrienden. "Hij had een grote liefde voor cultuur", zegt Harm. "Met onze ouders ging hij vroeger vaak naar theaterfestivals. Dat verbond hem extra met onze zus, met wie hij die liefde deelde."

Over de bestuurder die mogelijk onder invloed was, spreken de Balders opvallend rustig. "Natuurlijk doet het ontzettend veel pijn. Maar we hebben bewust gezegd: deze week gaat over Rien. Niet over woede, niet over het noodlottig ongeval. We willen onze energie aan hem geven", legt Harm uit. "Bovendien brengt boosheid Rien niet terug. Wat is gebeurd, is gebeurd."

De familie heeft inmiddels veel geregeld voor het afscheid. "Mijn broertje Geert zal de dienst begeleiden en deze zal helemaal over Rien gaan, over wie hij was." Zus Trees vond op Riens Spotify-account bijzondere nummers die gedraaid zullen worden.

"Wat me raakt, is hoe we dit als familie doen", zegt Harm. "Met compassie en met ruimte voor verdriet én voor elkaar." Voor hem bevestigt het hoe sterk zijn familie is. "We zijn gewoon echt een begrip in het dorp: de zes van de Balders. Alleen nu zijn we met vijf en dat is een enorm gemis."