Ongeluk met een vrachtwagen en auto op de A50 bij Volkel

Op de A50 van Eindhoven naar Oss zijn maandagmiddag een auto en een vrachtwagen gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de afrit Volkel. Bestuurders moesten rekening houden met een vertraging van ongeveer een uur, er was één rijstrook dicht.

De auto en vrachtwagen kwamen vlak bij de afrit Volkel met elkaar in botsing. Over de oorzaak is nog niks bekend.

In de richting Oss was één rijstrook dicht. Dit leverde rond vijf uur een vertraging op van een uur vanaf Eerde. Verkeer werd vanaf knooppunt Ekkersweijer omgeleid via Den Bosch.