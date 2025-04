Belofte maakt schuld en dus zien Jeroen en Bobbie Liverpool kampioen worden

Liverpool FC kampioen zien worden in het stadion vanaf een van de mooiste plekken. Het is een wedstrijd waarvoor het zo goed als onmogelijk is om kaartjes te krijgen. Al helemaal niet op de mooiste plek van het stadion. En toch lukte het Jeroen van Belkom uit Goirle, samen met zijn 13-jarige zoon Bobbie, om erbij te zijn. Hoe ze dat voor elkaar kregen, lees je in dit verhaal.

Dat verhaal begint vorige zomer in Frankrijk. “Last minute gingen we met het gezin op vakantie,” vertelt Jeroen. “Daar leerde ik op het voetbalveld een trauma-arts uit Liverpool kennen.” Ze raken in gesprek. “Ik vroeg hem hoe je naar zo’n wedstrijd toe kunt. Manchester United of Tottenham Hotspur lukt nog wel. Maar Liverpool, daar kom je gewoon niet tussen.” De trauma-arts komt met een bijzonder voorstel. Hij is samen met zijn vader al jaren seizoenkaarthouder van de Engelse club. “Ik wil dat wel voor je regelen”, belooft hij daar op dat zonnige voetbalveld in Frankrijk. “Het enige wat we moeten doen, is na de vakantie contact houden. Dan kiezen we een wedstrijd.”

Jeroen en zoon Bobbie bij het stadion (foto: Jeroen van Belkom).

Dat contact kwam langzaam op gang. “Zo ergens in december”, zegt Jeroen. En hoe kies je dan een wedstrijd? “Het moest tijdens de vakantie van mijn zoon. En zo viel de keuze op Liverpool FC – Tottenham Hotspur. Zonder ook maar het idee te hebben dat dit de kampioenswedstrijd zou worden.”

De zaterdag voor de wedstrijd. Bobbie en Jeroen zijn dan al in Liverpool. Jeroen heeft nog een etentje met de arts en zijn vrouw. “Ik vroeg hem of hij het zeker wist. Het is aan jou om alsnog te kiezen om te gaan, zei ik." Maar de arts is resoluut: “Nee, ik heb het beloofd.”

Dit uitzicht hebben Jeroen en Bobbie in het stadion (foto: Jeroen van Belkom).

En zo belanden Jeroen en Bobbie zondag in Anfield, het beroemde stadion van Liverpool FC. “Als je voetballiefhebber bent en je wil zien hoe voetbal gevierd en geademd wordt, dan moet je naar Liverpool gaan.” De twee zitten op misschien wel de beste plekken van het stadion. “Op de middenlijn, bij de plek waar de spelers het veld opkomen,” zegt Jeroen. “Je kon ze bijna aanraken.”

"Bizar, ik had dit nooit verwacht."