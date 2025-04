Loki en Shira gered uit brandend appartementencomplex

Bij de brand zondagavond in het appartementencomplex in Eindhoven werden meerdere huisdieren gered. Katten Loki en Shira waren er het slechtst aan toe. Ze moesten aan de beademing en zijn naar een dierenkliniek gebracht.

Zondagavond brak brand uit bij een appartementencomplex aan de Offenbachlaan in Eindhoven. De brand is volgens de politie vermoedelijk aangestoken op het balkon van een van de appartementen. Daarna sloegen de vlammen over naar andere woningen. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest meerdere huisdieren redden. Katten Loki en Shira moesten zelfs aan de beademing.