Reebokje uit benarde positie gered door dierenambulance en brandweer

Medewerkers van de dierenambulance en de brandweer hebben een reebokje gered dat vast was komen te zitten in een hek. "Dit zijn de momenten die ons werk zo bijzonder maken."

Dierenambulance Hokazo plaatste maandag een filmpje van de reddingsactie op Facebook. "In Mill troffen we dit reebokje aan in de problemen", aldus een medewerker. Om het diertje niet onrustig te maken, werden maatregelen genomen: "Reegeiten en -bokken zijn prachtige dieren, maar ook extreem gevoelig voor stress. Daarom hebben we meteen een handdoek over z’n kopje gelegd, dat helpt om ze wat rustiger te maken."

Medewerkers van de dierenambulance lukte het niet het diertje los te krijgen. Daarom werd hulp van de brandweer ingeroepen. Samen hadden ze meer succes.