Ontvoering man in Breda na conflict in onderwereld: 3 nieuwe arrestaties

De politie heeft dinsdag in de vroege ochtend drie mannen gearresteerd voor de ontvoering van een 24-jarige Bredanaar begin februari. Eerder werden er al vier mannen in de zaak aangehouden. De ontvoering lijkt volgens de politie op 'een escalatie binnen een conflict in de onderwereld' en het zou niet het eerste geweldsincident in het conflict zijn.

De nu opgepakte verdachten zijn een 21-jarige man uit Made, een 24-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige man uit Breda. "Het vermoeden bestaat dat er naar aanleiding van een langlopend drugsconflict meerdere geweldsincidenten plaatsvonden in de omgeving van Breda. Hierbij zijn ook familieleden van betrokkenen bedreigd", meldt de politie dinsdag.

Het onderzoek is nog in volle gang. De drie mannen die nu zijn aangehouden, zitten in volledige beperkingen en worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ontvoering

Het slachtoffer werd eerder dit jaar rond middernacht ontvoerd vanaf een parkeerplaats aan de Dr. Schaepmanlaan in zijn woonplaats. Een dag later meldde de man zich weer. Hij was ongedeerd.

Eerdere arrestaties

Eerder werden ook al vier mensen opgepakt. Twee dagen na de ontvoering hield de politie een 24-jarige man uit Zundert aan. Enkele dagen later werden drie Bredanaren van 24, 26 en 37 jaar opgepakt. De twee 24-jarige verdachten zitten nog vast. De andere twee verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Zij zijn nog wel verdachten in het onderzoek.