Militair rijdt fietsster dood, overleeft wraakactie en wordt nu veroordeeld

Een Amerikaanse militair is veroordeeld voor het doodrijden van een fietsster in Eindhoven. In mei 2023 verleende de militair geen voorrang en reed ze de vrouw op de fiets aan. De militaire rechtbank verwijt haar 'dood door schuld'. Haar straf blijft bij een geldboete, omdat de man van de fietsster de militair na het ongeluk probeerde te vermoorden.

Dat meldt De Telegraaf dinsdag op basis van het Amerikaanse militaire medium Stars and Stripes. De militair, een 24-jarige piloot die in België dient, pleitte schuldig in een kort geding. Ze is berispt en moet 2600 dollar betalen. De aanklagers wilden ook dat haar militaire rang werd verlaagd, maar volgens de rechter is de vrouw al genoeg gestraft door de aanslag die op haar leven werd gepleegd.

Geen voorrang

Het ging mis op 14 mei 2023. De militair verklaarde in de rechtbank dat ze in Eindhoven reed om een wedstrijd Roller Derby, een soort rugby op rolschaatsen (zonder bal), bij te wonen, toen ze niet afremde bij een voorrangsbord. Ze kwam in botsing met een fietsster. Die vrouw, een Iraanse immigrant, overleed een dag later in het ziekenhuis. Wraak

De man van de fietsster nam na het ongeluk wraak. Hij stalkte de piloot maandenlang. In februari probeerde hij zijn overleden vrouw te wreken. Hij viel de militair aan en stak haar meer dan honderd keer met een keukenmes. De man zou haar ook een paar minuten hebben gewurgd en geslagen. Twee maanden later pleegde de man zelfmoord. De militair raakte door de aanval ernstig gewond aan haar handen en gezicht. In de rechtbank vertelde ze dat ze door de aanval lijdt aan PTSS, angststoornissen en een depressie. Ze heeft tientallen littekens overgehouden aan de aanval. "Ik betreur het tragische verlies ten zeerste", zo zei ze. "Dit tragische ongeluk heeft mijn hele leven in alle opzichten veranderd." Gevlucht voor beter leven

In de rechtbank was ook de zoon van de overleden fietsster aanwezig. Hij vertelde dat de vrouw zo'n dertig jaar geleden, op 29-jarige leeftijd, uit Iran was gevlucht voor een beter leven in Nederland. "Mijn moeder was een ongelooflijk vriendelijke, onbaatzuchtige en moedige vrouw", zo zei de zoon. Hij zei ook dat zijn vader het verlies van haar niet kon verdragen. "Ik verloor mijn beide ouders in minder dan een jaar door een enkel moment van nalatigheid."