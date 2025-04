'Seksclub' op stoep geverfd, gevulde condooms in de bus, taakstraf geëist

Een vrouw uit Roosendaal kreeg bijna een jaar lang sms’jes, brieven, mailtjes, foto’s en filmpjes van haar ex-minnaar. Als klap op de vuurpijl stuurde hij haar twee gevulde condooms. De vrouw had veel last van deze Maciek L. (44) uit Breda en deed aangifte.

De relatie ging uit in 2021 en bijna vier jaar later mag Maciek L. uitleggen aan de rechter wat er nou precies is gebeurd en vooral wat niet. Want L. heeft niet zoveel fout gedaan, meent hij. Hij was niet blij dat de relatie met zijn minnares was verbroken, maar hij wilde vooral dingen regelen en uitleggen.

Lastigvallen

De vrouw stapte in de zomer van 2022 naar de politie. Die ging langs bij Maciek L en diens vrouw met de opdracht te stoppen met het lastigvallen van zijn ex-minnares in Roosendaal. Dat deed Maciek L. niet. Hij zou er nog ruim een jaar mee doorgaan.

Het werd een vraag-antwoordspel in de rechtbank, waarbij de rechters en de officier vele vragen hadden en waar L. vooral vond dat hij niet vervelend was geweest. Wat niet meehielp was dat L. weliswaar Nederlands spreekt, maar met een flink Pools accent.