Man die stiekem meisjes filmde verwijdert plots al zijn filmpjes

De man die tientallen vrouwen stiekem filmde en de beelden daarvan op social media plaatste, heeft alle video's van zijn TikTok-account verwijderd. Zondag meldde Omroep Brabant dat de vrouwen niet wisten dat ze ingezet werden voor de social media-accounts van de man, die zichzelf 'versiercoach' noemt en zelf in alle filmpjes buiten beeld blijft.

Het gaat om tientallen filmpjes die sinds eind 2024 op social medium TikTok geplaatst zijn. Het account van de man heeft meer dan dertienduizend volgers, sommige filmpjes zijn miljoenen keren bekeken.

Op de beelden zien we hem meisjes en vrouwen aanspreken en 'versieren'. Hij complimenteert ze met hun uiterlijk en vraagt ze om hun telefoonnummer, dat hij een enkele keer ook krijgt. Dit gebeurt vooral op straat in Eindhoven, in de kroeg, op het terrein van de Technische Universiteit of in de Efteling. De man gebruikt een speciale bril met camera erin.

Strafbaar

Omroep Brabant kwam in contact met enkele vrouwen die op de filmpjes te zien zijn. Ze zijn niet blij met de aandacht. "Ik gun het echt niemand, het is iets wat niet zomaar hoort te gebeuren", zegt een van hen. Een café waar de man vaak is geweest geeft aan voortaan extra alert te zijn op dit soort praktijken. Ook de gemeente Eindhoven en meerdere deskundigen spreken hun afkeuring uit over de handelswijze van de man. Zo is iemand heimelijk filmen altijd strafbaar. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vroeg vrouwen die zichzelf herkennen op de beelden, zich te melden. In één van de video's geeft de man aan zelf ook op de TU/e te studeren. We kochten zelf een camerabril en namen de proef op de som:

Wachten op privacy instellingen...