Campings bomvol met vakantiegangers door stralend weer

Campings in de provincie zitten deze week bomvol met vakantiegangers die van het stralende weer willen genieten. Wie nog een campingplaatsje wil bemachtigen, kan op veel plekken nog maar één nachtje terecht. Het zomerse weer zorgt voor vakantiekriebels die campingeigenaren positief stemmen voor de rest van het seizoen. "Steuntje in de rug om in eigen land te blijven."

De meivakantie is in volle gang en dat merken ze bij vakantiepark de Flaasbloem in Chaam. Het stralende zonnetje en de hoge temperaturen zorgen voor extra drukte. "We zijn met 2500 tot 3000 gasten nagenoeg volgeboekt", vertelt parkmanager Edward Nederend. "We hebben misschien nog ergens een campingplaats of bungalow voor mensen die kort willen blijven. Maar als ze lang willen blijven, moeten we nee verkopen." Bianca en Marie-José zijn de geluksvogels die wél een plekje hebben bemachtigd op de camping. "Het is altijd een gokje in de meivakantie. We hebben jaren veel regen en wind gehad, maar dit jaar hebben we het getroffen", zegt Marie-José. Nederend merkt dat veel vakantiegangers de plannen af laten hangen van het weer in eigen land. "Als de zon schijnt, ging vroeger de telefoon rinkelen. Tegenwoordig merken we het aan de boekingen die via de website binnenstromen. Veel gasten besluiten een week van tevoren dat ze in eigen land blijven en niet naar het zuiden van Europa gaan." Dat geldt ook voor campinggast Angelique. "Ik ben echt een mooi weer mens. Daarom ga ik het liefst naar het buitenland. Dit jaar zijn we het eerst met de caravan op pad, wat ik best spannend vind. Maar we hebben erg mazzel met het weer", lacht ze.

Angelique is voor het eerst met de caravan in eigen land op pad (foto: Raymond Merkx).

Het stralende weer in de meivakantie stemt Nederend positief voor de rest van het seizoen. "Iedere positieve kampeerervaring is een steuntje in de rug om voor een vakantie in eigen land te kiezen", zegt de parkmanager. Op Recreatiepark TerSpegelt in Eersel genieten veel vakantiegangers ook van het stralende weer. "Het is heel druk. Komende nacht hebben we nog vijf plekken. Vanaf woensdag zitten we helemaal vol", zegt Kristel Faes van de communicatie van het park. Het vakantiepark telt 460 campeerplaatsen en 110 chalets. Faes maakt zich geen zorgen of die de rest van het seizoen gevuld gaan worden. "Zodra de zon gaat schijnen durven mensen te boeken, ook voor andere periodes. Van dit weer krijgen mensen vakantiekriebels, ook voor later in het seizoen. Daar hebben wij profijt van", zegt ze.

Bij Recreatiepark TerSpegelt genieten vakantiegangers van het weer (foto: Kristel Faes).

Camping de Paal in Bergeijk is deze week net een klein dorpje, volgens eigenaar Mirjam Kuijken. "Het is hartstikke druk. Er zitten 2500 mensen op de camping. Kleine kindjes hebben petjes op en korte broeken aan, het terras zit vol en het is schitterend mooi weer. Dit is het campingleven. Geweldig", roept ze. De telefoon van de camping staat roodgloeiend met vakantiegangers die nog een kampeerplek zoeken. "Mensen zeggen vaak: we willen zo graag weg. Is er nog één plekje?" Kuijken moet hen vaak een antwoord geven waar ze niet op hopen. "Er is nog één nachtje plek. Dat is dan een tussennachtje", lacht ze. Vakantievierders die geen plekje op de camping hebben, genieten bij de Astersplas in Breda alsnog van het zonnetje. "Ik zit normaal op de camping, maar hier aan het water heb je ook niks te klagen", zegt zonneaanbidder Bert, die op een ligbedje aan het bijbruinen is.

Bert kan bij deze zwemplas prima zonnen (foto: Raymond Merkx).