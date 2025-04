Journalist krijgt klappen na PSV-Ajax, dader meldt zichzelf

Een 51-jarige man is dinsdagochtend aangehouden, omdat hij een sportjournalist heeft mishandeld na de wedstrijd PSV-Ajax op 30 maart. De journalist raakte hierbij gewond aan zijn gezicht.

Na de wedstrijd, die eindigde in een 0-2 overwinning voor Ajax, liep de journalist samen met een cameravrouw rond het stadion in Eindhoven om supporters te interviewen. Op de parkeerplaats werd de verslaggever geslagen door een onbekende man.

De verslaggever en cameravrouw werden opgevangen in het perscentrum van het stadion. De politie startte ondertussen een onderzoek. Niet lang daarna kon de verdachte worden geïdentificeerd. Hij heeft zichzelf dinsdag bij de politie gemeld, waarna hij werd aangehouden. Na verhoor is de man weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie buigt zich op een later moment over de zaak.

De politie en het OM laten weten veel waarde te hechten aan het feit dat journalisten in Nederland ongehinderd en op een veilige manier hun werk kunnen doen. "Wordt een journalist daarbij met geweld geconfronteerd, geven we hoge prioritiet aan het opsporen en vervolgen van de verdachte", meldt de politie.

Antisemitische spreekkoren

Voor en na de wedstrijd werden drie PSV-supporters aangehouden, omdat ze antisemitische leuzen riepen. De 24-jarige vrouw uit Eindhoven, de 18-jarige vrouw uit Landgraaf en de 19-jarige man uit Odiliapeel riepen leuzen als: 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas'. De supporters werden diezelfde avond weer vrijgelaten na verhoor.