Vrouw (30) steekt man neer na ruzie om parkeerplek: 'Wonder dat hij leeft'

Een ruzie om een parkeerplek in de Dorpsstraat in Halsteren is in januari uitgelopen op een flinke steekpartij. Een 30-jarige vrouw uit Bergen op Zoom werd kort daarna opgepakt en zit sindsdien vast, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda. De vrouw wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.

Haar vriend werd neergeslagen en viel hard achterover. De vrouw, die met haar kleine dochtertje in de auto zat, raakte in paniek en vloog de man die de klap had uitgedeeld aan.

Het is dan ook niet niks waarvoor de vrouw vastzit, zo oordelen de rechters. Op zondag 5 januari ontstond ruzie om een parkeerplek ter hoogte van een cafetaria in de Dorpsstraat in Halsteren. Volgens de vrouw mocht haar vriend niet inparkeren en ontstond er meteen ruzie.

Kim van H. was zeer emotioneel in de rechtbank en huilde af en toe flink tijdens deze eerste tussentijdse zitting, waar alleen maar de stand van zaken werd behandeld. Van de rechtbank moet ze in ieder geval tot de volgende zitting op 25 juli in de cel blijven.

Op camerabeelden is te zien dat ze een gebroken glas of kopje in haar hand had. Daarmee stak ze de man meerdere malen in hoofd en hals. Daarna ging de vrouw er met haar man en kind vandoor. Maar later werd ze alsnog aangehouden.

De advocaat van de vrouw vindt dat er sprake is van noodweer, ofwel zelfverdediging. De vrouw raakte totaal in paniek toen haar vriend werd neergeslagen. Ze was bang dat de man op haar en haar dochtertje zou afkomen. Ze raakte met hem in een worsteling en daarbij werd gestoken. Zelfverdediging, oordeelt haar advocaat. “De geweldsexplosie begon niet bij deze vrouw, maar bij de man die haar vriend knock-out sloeg. En toen raakte zij in paniek.”