Kat midden in woonwijk gered uit 'walgelijke' pootklem

Een kat is in een woonwijk in Deurne vast komen te zitten in een zogeheten pootklem en zwaargewond geraakt. Het incident gebeurde zes weken terug al in de omgeving van de Mauritsstraat en de Derpsestraat, maar is dinsdag door de politie naar buiten gebracht.

De dierenpolitie Oost-Brabant spreekt over een 'walgelijke' pootklem. Ondanks de helse pijn die het arme beestje moet hebben doorstaan, heeft de kat het wel overleefd. Hoe het nu met het beestje gaat, is niet bekend.

Illegaal

Het gebruik van pootklemmen is bij wet verboden in Nederland omdat deze manier van jagen erg wreed is. Dieren kunnen dagen vast blijven zitten in zo'n klem en sterven vaak een gruwelijke dood.

Als zo'n klem ontdekt wordt, wordt altijd de politie ingeschakeld. Doel is om te achterhalen wie de illegale klem heeft geplaatst. Als de dader wordt gepakt, kan hij of zij een flinke boete verwachten.

Eerder incidenten

Het is niet de eerste keer dat in Deurne een pootklem geplaatst wordt waar een kat in vast komt te zitten. In 2019 gebeurde het ook al, maar toen in het buitengebied op de Bruggenseweg. Het diertje was er zo slecht aan toe dat de dierenarts de kat moest laten inslapen.

Vorig jaar oktober stierf een kat in Beek en Donk nadat het beestje in een pootklem liep. De kat werd weliswaar levend uit de klem gehaald, maar was er slecht aan toe. De illegale klem lag op een volkstuinencomplex. Tegen twee verdachten is proces-verbaal opgemaakt.