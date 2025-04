Auto over de kop na aanrijding, bestuurster gewond

Een auto is dinsdagavond over de kop gevlogen na een aanrijding met een andere auto op de Elleboog in Breda. De bestuurster van de Citroën die ondersteboven eindigde, raakte gewond door de klap.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd door de aanrijding en moeten allebei door een berger weggesleept worden.

Gewond

De bestuurster van de auto die over de kop is gevlogen, werd in eerste instantie alleen nagekeken in de ambulance. Maar gezien haar verwondingen is toch besloten haar naar het ziekenhuis te brengen. Een van de automobilisten heeft waarschijnlijk geen voorrang verleend aan de ander. De politie onderzoek het ongeluk.