Busje knalt hard achterop bestelwagen en auto, een bestuurder gewond

Op de Bergeijksedijk in Valkenswaard zijn dinsdagmiddag twee bestelbusjes en een auto op elkaar geklapt. De drie voertuigen reden vanuit Bergeijk richting Borkel. De door de drukte remden de voorste twee, maar de bestelbus merkte dat te laat op en knalde hard achterin de kleine bestelwagen. De bestuurder van dit voertuig raakte gewond en de weg is enige tijd afgesloten geweest.

Het ongeluk gebeurde even voor vijf uur een paar honderd meter voor de rotonde op de N69. Op de Bergeijksedijk is het voor deze rotonde vaak druk in de spits.