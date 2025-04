Kindje zit vast in speeltoestel en moet door brandweer bevrijd worden

Een jong meisje is dinsdagmiddag in speeltuintje aan de Dirigentenlaan in Tilburg vast komen te zitten in een voetbalgoaltje. Bij basisschool De Regenboog zat het kind met haar been tussen de spijlen vast. De brandweer heeft het meisje bevrijd.

Volgens ooggetuigen was het meisje op het goaltje geklommen. Vervolgens raakte zij vermoedelijk tijdens het spelen met haar been bekneld tussen de metalen spijlen bovenop de goal. Omstanders schakelden daarna de hulpdiensten in. Zwaar gereedschap

De brandweer kwam met spoed naar het speeltuintje en wist met behulp van een hydraulische spreider de spijlen van het goaltje uit elkaar te duwen. Op die manier kwam het been van het meisje los en kon ze worden bevrijd. Normaal wordt zo'n spreider gebruikt bij ernstige ongelukken om mensen die bekneld in een auto zitten te bevrijden. Ambulancepersoneel heeft ter plekke het been van het meisje onderzocht, onduidelijk is wat haar verwondingen precies zijn. De gemeente Tilburg is ingelicht over het incident en onderzoek later of het goaltje nog voldoet aan alle veiligheidseisen.

Vaker vast

Dit kinderen en volwassen vast komen te zitten in speeltoestellen gebeurt wel vaker. Afgelopen november zat een tiener nog muurvast in schommel in Raamsdonksveer. De brandweer moest de schommel uit elkaar halen om het meisje te bevrijden.