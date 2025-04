'Kermisattractie vertoonde al kuren voor ongeluk meisje (14)'

De Energizer, de attractie van de Tilburgse kermisexploitant Niek Moonen waaruit maandagmiddag in Hilversum een 14-jarig meisje metershoog naar beneden viel en onder meer haar arm brak, vertoonde volgens kermisbezoekers kort voor het drama al meerdere mankementen. Zo was volgens hen een beugel losgeraakt en viel er een hoofdsteun af.

Ook zou de Energizer tijdens een eerdere rit bijna een kwartier hebben stilgestaan, waardoor inzittenden vastzaten. Dat blijkt uit verklaringen van getuigen in De Telegraaf . De krant heeft onder meer een filmpje in bezit waarop is te zien dat de zijbeugel los zit en een man angstig aangeeft dat er iets niet goed gaat. Volgens de vrouw die het filmde, gebeurde dit zondag.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Het meisje is uiteindelijk in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, waar ze dinsdag nog altijd was.

Eindeloos keuren

De attractie werd direct na het ongeluk stilgelegd en blijft voorlopig gesloten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek. “Die kijkt naar wat in het systeem niet heeft gefunctioneerd", legt Vonk uit.

Op dit moment tasten de onderzoekers nog in het duister: “We zitten vooral met vragen. De attractie was gekeurd en maandagochtend zijn er nog testrondes uitgevoerd. Niemand drukt op de startknop als er ook maar enige twijfel is over de veiligheid.”

Een harde klap

Exploitant Moonen wil inhoudelijk niet reageren op het ongeluk tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Maar Vonk weet dat het ongeluk voor hem een harde klap moet zijn. “Die mensen zijn dag en nacht met hun attractie bezig. Ze controleren, testen, doen er alles aan om het veilig te houden. Dit is hun grootste nachtmerrie."

In zijn vijftien jaar in het vak heeft Vonk dit nog nooit meegemaakt. Ook zijn vader en opa, allebei al tientallen jaren actief in de kermiswereld, kennen geen vergelijkbaar voorval.