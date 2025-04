200 miljoen euro verlies Ebusco, toeleverancier vraagt faillissement aan

Het gaat slecht met bussenbouwer Ebusco in Deurne. Het bedrijf meldt woensdag in zijn jaarcijfers een verlies van ruim 200 miljoen euro. Ook heeft een toeleverancier het faillissement van het bedrijf aangevraagd omdat er rekeningen niet betaald worden. De rechtszaak hierover is komende dinsdag.

Vorig jaar luidde de fabrikant van elektrische bussen al de noodklok en moest het gered worden door een aandelenuitgifte. Daar haalde het bedrijf 36 miljoen euro mee op. Sommige aandeelhouders waren kritisch en verweten het bedrijf ‘fata morgana’s’ voor te schotelen. Toch gingen de aandeelhouders akkoord met de uitgifte.