Aangifte gemeente tegen Custom Powders om illegale lozing PFAS

De gemeente Helmond gaat aangifte doen tegen Custom Powders. Vorige week onthulde tv-programma Zembla dat het bedrijf 15 jaar lang PFAS heeft geloosd op het riool. Verantwoordelijk wethouder Arno Bonte spreekt van ‘crimineel gedrag’. Vorige week hield de wethouder al rekening met een eventuele aangifte, maar hij wilde eerst afwachten of de recente inval van justitie bij Chemours in Dordrecht iets zou opleveren. Nu komt er toch een aangifte.

Custom Powders droogde teflonpoeder in opdracht van het bedrijf Chemours in Dordrecht. Het materiaal wordt bijvoorbeeld gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen en in regenjassen.

De makers van Zembla kregen interne documenten in handen waaruit blijkt dat het bedrijf illegaal PFAS loosde op het riool in Helmond. In 2018 was er al een alarmsignaal toen het waterschap verhoogde concentraties van de giftige stof GenX ontdekte bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel. Custom Powders gaf later toe daarvan de bron te zijn.