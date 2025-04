Zwempret bedorven door verf in bad: 'Wie doet zoiets?'

De vroege zwempret in het grote bad van het Laco-buitenbad in Veghel was van korte duur. Onbekenden hebben maandagavond of -nacht witte verf in het water gegooid. Hierdoor moesten uit voorzorg alle baden gesloten worden. Een aantal baden is woensdag weer open, maar dat geldt niet voor het grote zwembad. De zomerse sfeer is dan ook danig verpest. “Ik werd er heel verdrietig van", zegt de manager van het buitenbad.

Rene van Hoof & Hans de Bekker Geschreven door

Badmeester Halil kan er met de pet niet bij: "Ik heb er geen woorden voor, ik vind het heel triest. We konden onze ogen niet geloven toen we die verf in het zwembad zagen."

"Een grote flats verf in het bad, ik werd er heel verdrietig van."

Na de ontdekking van de verf gingen alle alarmbellen af. Volgens Yara Kee, de manager van het Laco-buitenbad, is er een groot gat in een hek rond het complex geknipt. “Hier zijn de daders doorheen gekropen om bij het bad te komen. Daarna hebben ze die verf in het water gegooid. Letterlijk. De emmer dobberde rond in het bad en op de bodem lag een grote flats verf. Ik werd er heel verdrietig van." Het bad was pas twee dagen open. Kee: "Wie doet zoiets? Wist ik het maar. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt, dit gun je niemand." Ondanks het bijna zomerse weer moest de beslissing worden genomen om alle baden te sluiten. “Ja, het is prachtig mooi weer en toch waren we gesloten. Vandaag stellen we wel het recreatiebad en het peuterbad weer open voor het publiek. Hiervan zijn de waardes in orde. Het vijftigmeterbad waar de verf in terechtkwam, gaat even niet open."

Het water van dat bad ziet er op het oog niet best uit, het lijkt wel troebel. Kee kan dat beamen: "De verf heeft een melkkleur. Die is aan het oplossen in reactie met het chloor in het water. We werken er hard aan om het weer schoon te krijgen, maar ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Daar heeft niemand ervaring mee. We gaan extra chloor doseren en extra bodemstofzuigers inzetten om de bodem te kunnen reinigen. Gisteren is al heel de dag gewerkt en is er ook een duikploeg bezig geweest om te proberen de bodem schoon te krijgen.”

"Het bad leeg laten lopen zou een enorme strop zijn."

"Aan het ergste scenario wil ik voorlopig niet denken. Dan zal het bad leeg moeten. Het duurt even voordat het leeg is en je het weer schoon hebt. Vervolgens ben je drie weken bezig om het weer gevuld te krijgen. Dat zou een enorme strop zijn.” Ondertussen zijn er al schoonmaakkosten gemaakt en zijn er inkomsten gederfd. Kee heeft geen idee van de schade: “Ik heb daar geen zicht op. Het gaat me echter om de bezoekers, die kunnen hier niet terecht en dat is echt zuur. Voor hen zijn we uiteindelijk open." "Zij zijn ook heel erg verbaasd en hebben geen goed woord over voor de actie. Mensen die hier gisteren waren, hebben wel kunnen recreëren en dat vonden we heel fijn, dat zij ons toch wisten te vinden."

"Het is een beetje asociaal, de pret bederven voor anderen."

Een vrouw die deze woensdag het water in wil, snapt er niks van: "Ik vind het een beetje asociaal, de pret bederven voor anderen. Ik had hier graag willen zwemmen met de kinderen. Van de glijbaan gaan en van de duikplank. Nu blijft alleen het pierenbadje open."