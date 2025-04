Bossche zaalvoetballers voorlopig niet in actie door onderzoek matchfixing

De zaalvoetballers van DZV/H. v.d. Biggelaar& Zn. uit Den Bosch komen komend weekend niet in actie. De club zou dan beginnen aan de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie. Maar de KNVB heeft de wedstrijd uitgesteld, omdat een onafhankelijke aanklager een onderzoek is begonnen naar mogelijke matchfixing bij de laatste competitiewedstrijd van DZV.

De Bossche eerste-divisieclub won vorige week vrijdag opvallend ruim bij ZVC Veenendaal. Het werd 3-23, na een 3-3 ruststand. Door net genoeg te scoren werd DVZ periodekampioen en was het hierdoor zeker van deelname aan de nacompetitie. ZVC Veenendaal, dat hieraan ook mag meedoen, ontkent dat sprake is van afgesproken werk. Er is volgens de Gelderse club ‘naar eer en geweten gehandeld’, maar ook deze club komt hangende het onderzoek niet in actie. DZV heeft tot nu toe helemaal niet gereageerd.

'Geen blaam'

De Bossche monsterzege riep vragen op. Voor SV Olympic, dat ook nog in de race was, waren de druiven het zuurst. De Westervoortse club werd op basis van doelsaldo uitgeschakeld en ze tekende bij de KNVB bezwaar aan tegen de uitslag van ZVC - DZV. Volgens de NOS zou de bond aan DZV al hebben laten weten dat de Bossche club geen blaam treft. Een woordvoerder van de KNVB wil hierop niet ingaan.