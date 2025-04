'Ongekende hetze' na geruchten over matchfixing bij zaalvoetbalwedstrijd

Er was bij de zaalvoetbalwedstrijd van vorige week vrijdag, die door DZV/H. v.d. Biggelaar& Zn. uit Den Bosch opvallend ruim werd gewonnen, geen sprake van afgesproken werk. Dat stelt thuisploeg ZVC Veenendaal. De club ontkent enige vorm van matchfixing. Er is volgens de Gelderse club ‘naar eer en geweten gehandeld’.

Sinds afgelopen weekend wordt er in de zaalvoetbalwereld bijna alleen gesproken over het competitieduel tussen ZVC en DZV. De thuisclub verloor het beslissende treffen in de eerste divisie C met 3-23. Bij rust was het 3-3.

Voor ZVC maakte dat niet uit: de formatie uit Veenendaal was al zeker van deelname aan de nacompetitie met als inzet promotie naar de Eredivisie. Maar DZV scoorde net genoeg om periodekampioen te worden. Hierdoor kunnen de Bosschenaren ook meedoen aan de nacompetitie, die komend weekend begint.

'Geen blaam'

De zege riep vragen op. Voor SV Olympic, dat ook nog in de race was, waren de druiven het zuurst. De Westervoortse club werd op basis van doelsaldo uitgeschakeld en ze tekende bij de KNVB bezwaar aan tegen de uitslag van ZVC - DZV. De voetbalbond is inmiddels een onderzoek begonnen. Volgens de NOS zou de KNVB aan DZV al hebben laten weten dat de Bossche club geen blaam treft.