Moeder gooit kind naar beneden bij brand, buurmannen vangen het op

Corrie de Bruijn staat nog te trillen op haar benen na de brand in het huis van haar overburen aan de Volderhof in Helmond woensdagochtend. Ze hoorde geschreeuw en eenmaal buiten zag ze een vrouw met een kind in haar arm in een raam staan, waar volop rook uit kwam. Door een heldhaftige reddingspoging van buurtbewoners konden ze worden gered. "Laat hem vallen", gilde Corrie daarbij.

De brand in het huis brak rond negen uur woensdagochtend uit. "Ik hoorde geschreeuw", vertelt Corrie. "Ik liep naar buiten en zag mijn overbuurvrouw met een klein kindje in haar arm in een raam staan, waar volop rook uitkwam."

Op dat moment waren er al andere buurtbewoners naar het huis gerend. "Het waren twee of drie mannen, zelfs dat weet ik niet meer precies. Ze probeerden met man en macht aan een ladder te komen", vertelt de buurvrouw nog altijd in shock. De ladder liet even op zich wachten, waarop buurtbewoners de vrouw toeriepen dat zij het kind zouden opvangen. "Laat hem vallen", riep Corrie zelf.

"Beren van mannen hebben het kind met hun handen opgevangen."

"Op aandringen van mijn geschreeuw en dat van de mannen liet ze het kind uit haar armen vallen. De beren van mannen hebben het kind in hun handen opgevangen", vertelt ze. "Ik heb het kind overgenomen en direct mee naar binnen genomen. Ik heb zelf niet gezien hoe de moeder eruit is gekomen. Ze stond toen ik naar binnen ging nog in de rook." De moeder is uiteindelijk met een ladder naar beneden gekomen. Zij en haar kind hadden beiden rook ingeademd en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw raakte ook gewond aan haar voet. In het huis zaten ook zeven katten op het moment dat de brand uitbrak. Zij zijn gered door de brandweer en hebben het allemaal overleefd.

In het huis zaten zeven katten tijdens de brand (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Corrie moet uren na de brand bij haar overburen nog bijkomen. "Ik sta nog steeds te shaken. Het was net een film", zegt ze. "Ik heb nog nooit zoiets gezien of meegemaakt en ik hoop dat ik het nooit meer hoef mee te maken." Door alle hectiek weet Corrie niet meer wie de buurtbewoners waren die haar overbuurvrouw te hulp schoten, maar ze heeft veel bewondering voor hen. "Voor mij zijn het echt helden", zegt ze vastbesloten.