Expert over redding Ebusco: 'Bal ligt bij overheid'

Busfabrikant Ebusco uit Deurne zit opnieuw in zwaar weer. Dit keer pakken de donkere wolken zich wel heel erg samen, denkt marktkenner Cees Smit van vermogensbeheerder Today’s Group. Hij denkt dat de bal nu bij de overheid ligt, als het gaat om de toekomst van Ebusco. “Het bedrijf moest al meerdere keren terug naar de beleggers, maar ik verwacht niet dat die de bal weer gaan oppakken. De bal ligt bij de overheid.”

Een faillissement van een bedrijf met 500 fte zou ‘heel triest’ zijn, zegt Smit. “Het is een heel mooi product, waar veel mensen aan werken. De zon leek weer even door te komen. Beleggers waren vorig jaar nog enthousiast genoeg om het bedrijf bij te staan. Maar het wordt wel steeds moeilijker. Ze zijn meerdere keren naar de beleggers teruggegaan. Dit blijft maar opstapelen en nieuwe problemen komen naar voren.”

Van het aandeel Ebusco is niets meer over. Het bedrijf ging vol optimisme naar de beurs in oktober 2021. Het aandeel was zelfs 23 euro waard. Nu is het een zogeheten ‘pennystock’, het aandeel zit al enige tijd onder de euro. Donderdagochtend kelderde het naar rond de 25 cent.

De vraag is of de overheid iets kan of wil doen. “De overheid heeft de banken ook gered tijdens de financiële crisis”, zegt Smit. “Het product dat Ebusco heeft, is gewild. Iedereen wil elektrische bussen in de stad. Als je een fantastisch product hebt, ben je dan als land bereid om te helpen? Het is misschien controversieel, maar hoe belangrijk vind je dit?”