Oud-medewerker deed eerder al aangifte tegen Custom Powders

Er is al eerder aangifte gedaan tegen Custom Powders in Helmond, destijds zonder succes. Een oud-medewerker van het chemiebedrijf stapte 4,5 jaar geleden naar justitie vanwege de blootstelling aan zeer gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie besloot destijds om geen strafrechtelijk onderzoek te doen. Dat laat het functioneel parket weten na vragen van Omroep Brabant. De gemeente Helmond besloot woensdag aangifte te doen tegenCustom Powders, nadat Zembla onthulde dat het bedrijf 15 jaar lang PFAS op het riool had geloosd.

De aangifte van september 2020 heeft niets te maken met die illegale lozing. Een oud-medewerker deed destijds aangifte tegen het bedrijf omdat diegene was blootgesteld aan ‘zeer zorgwekkende stoffen’ tijdens het werk. Het chemiebedrijf droogde in opdracht van Chemours in Dordrecht teflonpoeder. Dat spul is onder meer bekend van de anti-aanbaklaag in pannen en van regenjassen. Ook wilde de oud-medewerker de gemeente en haar ambtenaren voor de blootstelling verantwoordelijk houden. Volgens diegene had het bedrijf nooit een vergunning mogen krijgen van de gemeente voor het werken met deze stoffen. Het OM besloot destijds om geen strafrechtelijk onderzoek te starten naar Custom Powders. Een van de redenen was dat Custom Powders al op de vingers was getikt door de gemeente.