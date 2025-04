Gebiedsverbod na aanslag op beruchte villa, maar gemeente zwijgt

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft voor de komende drie maanden een gebiedsverbod ingesteld voor de directe omgeving van de beruchte villa aan de Zwembadweg, maar wil niet zeggen aan wie. Bij de villa werden begin deze maand een handgranaat en kogelinslagen gevonden. Op de muur stond geschreven: 'betalen rat'.

Die twee weken zijn deze woensdag voorbij. Maar omdat het risico op verstoring van de openbare orde nog aanwezig is, heeft de gemeente besloten een gebiedsverbod in te stellen. Dat duurt tot en met 30 juli. Het is niet duidelijk voor wie dat gebiedsverbod geldt. De gemeente doet daar geen uitspraken over, vanwege de privacyregels.

De aanslag was op 13 april. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam de granaat opruimen, de politie deed onderzoek naar de kogelinslagen. Vervolgens besloot de gemeente om de villa voor twee weken te sluiten en onder toezicht van de politie te stellen. Er is nog geen verdachte in beeld.

In die periode blijven toezichthouders van de gemeente en politie actief toezicht op het pand houden.

"Het is niet uit te sluiten dat nadere dreigingen of aanslagen kunnen volgen. Daarom kiezen we voor deze preventieve maatregel om mogelijk verdergaande escalatie van geweld te minimaliseren", zo meldt burgemeester Jos van Bree in een persbericht.

Beruchte villa

De villa was al eerder doelwit van een aanslag. In juli 2023 vond er een explosie plaats. Op beelden was te zien dat een man een vloeistof neergooide en daarna de boel in brand stak. In het huis woonde op dat moment een gezin met twee kinderen. Zij lagen te slapen tijdens de explosie. De bewoners konden het huis op tijd verlaten.

Beelden van de brand na de explosie bij de villa in 2023: