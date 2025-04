Stille tocht voor overleden dorpsgenoot (45): 'Haar leven is haar afgepakt'

Honderden mensen hebben woensdagavond in Wanroij meegelopen in een stille tocht voor de dorpsgenoot die met Pasen dood in haar huis werd gevonden. Diezelfde dag nog werd de ex-man van de 45-jarige vrouw aangehouden.

Jong en oud waren naar de kerk gekomen voor de stille tocht, want de impact van het misdrijf op het dorp van zo'n drieduizend inwoners is groot. Net als de verslagenheid. Een vrouw vertelt in tranen dat het slachtoffer de beste vriendin van haar vriendin was. "Toen ik het hoorde hoopte ik zo dat het niet Maartje was... Haar leven is haar gewoon afgepakt." "Ik ben hier uit medeleven, meer kan ik niet doen", zegt een van de deelnemers aan de stille tocht. Ze weet niet zo goed wat ze moet zeggen. "Ik heb er geen woorden voor." Omdat de tocht door het hele dorp ging, hielden verkeersregelaars en agenten het verkeer tegen. Na een wandeling van een halfuur werden er bloemen gelegd bij het huis van de vrouw.

Foto: Rochelle Moes.