Boeren boos om werk aan elektriciteitsnet: 'Onfatsoenlijk en onacceptabel'

Boeren in West-Brabant zijn ontevreden over de manier waarop TenneT het elektriciteitsnet uitbreidt. Dat blijkt uit een enquête onder leden van landbouworganisatie ZLTO. Op 10 van de 11 ondervraagde punten scoort de netbeheerder een onvoldoende. Zo vinden boeren de informatievoorziening niet goed genoeg. Ook vinden ze dat bij het uitvoeren van het werk geen rekening gehouden met het seizoen en de gewassen.

Doordat de vraag naar elektriciteit van consumenten en ondernemers razendsnel toeneemt, moet het elektriciteitsnet minimaal worden verdubbeld. "Dat is in een vol land zoals Nederland niet makkelijk omdat er vrijwel geen routes zijn waar we niet door of over de grond van grondeigenaren moeten om het net aan te leggen", laat een woordvoerder van TenneT weten.

De aardappelen moeten gepoot, of niet

De weilanden van melkveehouder Angelique Huijben is zo'n plek waar dat het geval is. Boven haar perceel in Oosteind (Oosterhout) hangen al hoogspanningskabels, maar er komt nog een zware elektriciteitsleiding bij. En dan gaan er binnenkort ook nog kabels de grond in.

Ze vreest dat de werkzaamheden voor veel overlast zullen zorgen. Maar wanneer die werkzaamheden beginnen, is haar niet duidelijk. "Plannen is daardoor lastig en we weten ook niet hoelang het duurt", zegt de boerin en bestuurder van ZLTO. "De inschatting is twee jaar, maar we weten het niet."

Zij en andere boeren snappen dat er meer elektriciteit nodig is, maar ze hebben niet het gevoel dat naar hun belang wordt gekeken. Ook over het uitvoeren van de werkzaamheden zijn veel klachten. Volgens ZLTO vallen sommige onderzoeken voor de aanleg van kabels in zeer ongunstige periodes. "Bijvoorbeeld vlak voor het poten van de aardappelen, terwijl deze onderzoeken prima in andere perioden kunnen gebeuren."

ZLTO vindt dat "onfatsoenlijk en onacceptabel". Het bedrijf heeft Tennet gevraagd om onderaannemers daarop aan te spreken.

Energietransitie in je achtertuin

TenneT zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten van de enquête en gaat erover in gesprek met ZLTO. Volgens het bedrijf wordt wel degelijk met boeren gesproken, maar zijn ze bij de aanleg van zo'n project met honderden grondeigenaren in gesprek. Ze kunnen het niet iedereen naar de zin maken.

"Iedereen wil die energietransitie, maar logischerwijs wil niemand hem in zijn achtertuin." Dat niemand daarom zit te springen is volgens het bedrijf 'zeer begrijpelijk'.