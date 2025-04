Ravage na ongeluk, auto's ondersteboven en in sloot

Chaos bij een ongeluk op de Neer Andelseweg in Andel, woensdagavond. Twee auto's botsten op de kruising met de Middenweg. Dat ging zo hard dat een van de auto's ondersteboven tot stilstand kwam. De andere wagen belandde met de neus in de sloot.

Een vrouw raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of het om een van de bestuurders gaat, of om een andere inzittende.

De weg is helemaal geblokkeerd. Beide voertuigen hebben flinke schade. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk.