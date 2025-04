Bij een schietpartij op de Rubenslaan in Roosendaal is woensdagavond een gewonde gevallen. De schietpartij vond rond kwart voor acht plaats. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Een traumahelikopter is geland.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Meer informatie volgt.

Beeld: Omroep Brabant

