Dode bij brand in appartementencomplex Raamsdonksveer

Bij een brand in een nieuw appartementencomplex aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer is woensdagavond iemand om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is.

De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse om de brand te bestrijden. Iets na halftien werd het sein brandmeester gegeven. Dit betekent dat de brand onder controle is en niet verder zal uitbreiden.

Ramen en deuren sluiten

De naastgelegen woningen werden door de brandweer en de politie ontruimd. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd de ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Voor de bewoners van de flat wordt een opvanglocatie geregeld. Het is nog onbekend wanneer zij terug kunnen naar hun woning. De appartementen werden enkele weken geleden pas opgeleverd, en zijn dus gloednieuw.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.