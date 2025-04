Herman (83) stopt na 25 jaar bij supermarkt: 'Misschien wel te vroeg'

Herman van Soest (83) moest op 55-jarige leeftijd stoppen als beroepsmilitair, maar dat vond hij veel te vroeg. Dus toen hij een paar jaar achter de geraniums had gezeten, besloot hij op z'n 58ste weer aan de slag te gaan. Dat deed hij bij een supermarkt in Eindhoven. Nu, 25 jaar later, gaat hij voor de tweede keer met pensioen.

Het afscheidsfeestje voor Herman is ruim drie weken voor zijn tweede pensioen al ingezet. Door zijn collega's werd hij verrast voor zijn vijfentwintigjarig jubileum. Na zijn dienst zaten er plots allemaal collega's, zijn vrouw en kind op hem te wachten in de kantine. "Er stond ook een hele grote slagroomtaart met mijn gezicht erop", vertelt hij trots. En de groenteafdeling hing een foto van hem met ballonnen.

Groenteafdeling

Maar het had niet veel gescheeld of Herman had nooit bij de supermarkt gewerkt. "Ik zag een vacature voorbijkomen in de krant en besloot te reageren, maar er was gek genoeg geen plaats", zo herinnert hij zich.

"Een aantal maanden later werd ik alsnog gebeld en vroegen ze of ik wilde komen werken op de groenteafdeling." En zo geschiedde: Herman ging vier halve dagen in de week aan het werk. Een kwart eeuw later doet hij dat nog steeds van zes uur tot negen uur 's ochtends.

Discipline

De fanatieke werknemer hoeft niet lang na te denken over waarom hij nog altijd werkt. "Je moet discipline hebben en plezier in je werk, dat heb ik zowel met de klanten als met de collega’s. Die maken het leuk.” Door zijn werk blijft hij ook in beweging en blijft hij onder de mensen.

En daarnaast merkt hij de verschillen op tussen de jong en oud. “Niet alle jeugd is even fanatiek. Het zou goed zijn als de jeugd in militaire dienst gaat”, vertelt hij lachend.

Tweede pensioen

Ondanks dat Herman de afgelopen jaren veel plezier heeft gehad bij de supermarkt, is het binnenkort toch echt tijd voor hem om afscheid te nemen van de winkel. “Ik heb al meerdere keren gezegd: dit is het laatste jaar, maar nu is het ook echt zo. Hoewel ik nog steeds wel een denk: misschien stop ik wel te vroeg."

Op 16 mei werkt Herman zijn laatste ochtenddienst en daarna gaat hij echt genieten van zijn tweede pensioen.