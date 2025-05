Echt zomerse dag voor de boeg met maar liefst 28 graden

Het wordt donderdag zomers warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot 28 graden. "Een warme dag met heel veel zonneschijn en een zwakke tot matige wind", legt weerman Floris Lafeber van Weerplaza uit. Alle ingrediënten dus voor een zomerse dag, en dat op een lentedag op de eerste dag van mei. "Het is bijzonder warm voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het rond deze tijd een graad of zestien, daar zitten we nu ruim tien graden boven."

Weerman Floris voorspelt heel veel zon met later op de dag misschien wat sluierbewolking. De zon is krachtig met een UV-index van vier tot vijf. Dat betekent dat je snel kunt verbranden als je zonder zonnebrand naar buiten gaat. Ook vrijdag blijft het warm, zo'n 27 graden. Dan is er mogelijk wat meer bewolking, maar nog steeds weinig wind. Oftewel, ook dan kunnen we rekenen een zomerse dag.

Dit weekend gaat dat wel veranderen. Op zaterdag komt er meer wind uit noordelijke richting, waardoor de temperatuur daalt naar zo'n twintig graden. Dan kan her en der ook een buitje vallen. Op zondag wordt alles anders. Dan neemt de temperatuur een diepe duik naar twaalf graden. De komende dagen dus nog even genieten van het warme weer, voor je het weet is het alweer voorbij.