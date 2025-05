Matchfixing: Bosschenaren valt niets te verwijten, thuisclub krijgt straf

De zaalvoetballers van DZV/H. v.d. Biggelaar& Zn. krijgen geen straf vanwege de opmerkelijke uitslag van de laatste competitiewedstrijd van deze Bossche voetbalclub. Ze kunnen vrijdag beginnen aan hun strijd voor promotie naar de Eredivisie. Dit meldt DZV zelf op Facebook, de KNVB heeft dit donderdagmiddag bevestigd.

Thuisclub krijgt wel straf DZV heeft steeds gezegd dat het onterecht in verband was gebracht in verband met matchfixing. DZV was al verzekerd van deelname aan de playoffs voor promotie: “We hadden geen enkel sportief belang bij een specifieke uitslag.” Het bestuur van de Bossche vereniging betreurt het dat ‘in diverse landelijke en regionale media onjuiste berichtgeving is verspreid, waarmee de goede naam van de club is geschaad.’

DZV won vorige week vrijdag de laatste competitiewedstrijd voor de Eerste divisie C in Veenendaal met 3-23 van ZVC. Bij rust stond het nog 3-2 voor de thuisclub. In de tweede helft vielen 21 (Bossche) doelpunten in 20 minuten. Het resultaat zou het gevolg zijn van handjeklap.

De thuisclub is wel door de KNVB gestraft: ze krijgt vier punten in mindering, zo blijkt uit de aangepaste eindstand van de Eerste divisie C. Door deze puntenstraf kan ZVC niet meedoen aan de nacompetitie voor een plaats in de Eredivisie.

Volgens DZV-voorzitter Mario Marechal heeft ZVC een schikkingsvoorstel van de KNVB gekregen. Hierin staat dat het team vier punten in mindering krijgt, maar de club kan nog tot 6 mei in beroep. gaan. "Ze zullen dat ongetwijfeld gaan doen", verwacht Marechal. Inmiddels heeft ZVC al protest aangetekend.

Door de 3-23 eindstand greep een andere ploeg, SC Olympic, aanvankelijk naast deelname aan de nacompetitie. Dit zette bij de Westervoortse club kwaad bloed. Nu de KNVB heeft ingegrepen mag SC Olympic alsnog voor het hoogste gaan.

Wedstrijden uitgesteld

Begin deze week meldde de voetbalbond dat een openbaar aanklager was ingeschakeld om te bekijken of er bij ZVC - DZV sprake was van afgesproken werk. Tijdens dat onderzoek zouden de wedstrijden van de twee betrokken clubs on hold worden gezet. Hoe lang het zou duren voordat DZV en/of ZVC weer in actie zou komen, was woensdag overdag nog niet duidelijk.

Woensdagavond laat meldde DZV dat de club vrijuit gaat en dat de bal al snel weer kan gaan rollen. “Wij zijn onterecht in verband gebracht met matchfixing”, liet ze weten op Facebook. “De KNVB heeft bevestigd dat we geen verdachte zijn en geen sancties volgen. De nacompetitiewedstrijden zijn inmiddels vastgesteld.“

Donderdagochtend maakte DZV bekend dat de playoffs vrijdagavond beginnen met een wedstrijd in Amsterdam, tegen Golden Stars. Volgende week vrijdag volgt dan een thuiswedstrijd in de Maaspoort in Den Bosch.