Twee gezinnen compleet gebroken door 'onbezonnen keuzes' hardrijder (21)

Een gigantische klap maakte op 25 augustus een einde aan het leven van een jongeman. Een andere jongeman raakte zwaargewond. De auto werd bestuurd door de 21-jarige Rik F. uit Zevenbergen, die veel te hard reed en drie keer te veel alcohol ophad. Voor de rechtbank in Breda werd donderdag twee jaar cel tegen hem geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Alle hardrijders hadden eigenlijk deze donderdag even mee moeten luisteren in de rechtbank in Breda. Daar was te horen hoe op een gezellige avond niet een, maar vele levens zijn verwoest door een combinatie van alcohol en veel te hoge snelheid. En filmpjes op de telefoon van Rik lieten zien dat hij hardrijden erg leuk vond en het gevaar daarvan absoluut niet zag. Rik F. had tijdens een familie-etentje afgesproken later die avond zijn broer op te halen van een feestje. Met zijn beste vriend Jos reed hij ondertussen nog even naar de stad, waar hij volgens eigen zeggen drie biertjes dronk in een club. Daarna werd Riks broer opgehaald en werd luid zingend koers gezet richting de McDonald’s langs de Backer en Ruebweg in Breda. Maar op de Elleboog ging het mis. Rik vloog met 122 kilometer per uur uit de bocht. Hij wist nog een lantaarnpaal te ontwijken, maar knalde met zijn Volkswagen Polo vol op een boom. Zijn broer had geen gordel om en vloog door het panoramadak de weg op en raakte zeer zwaargewond. Naast Rik zat zijn vriend Jos (22) die door de klap zo’n beetje alles brak en organen scheurde. Vijf dagen later overleed hij in het ziekenhuis in Rotterdam.

Er vloeiden veel tranen in de rechtszaal en op de bomvolle tribune. Er zijn alleen maar verliezers door de domme actie van Rik, constateerden alle aanwezigen. En ook Rik zelf beaamde dat. "Dom, stom, heel veel spijt en nu zie ik pas wat snelheid doet", zo vertelde hij.

En er was ook verwondering. Over het drinken, over de snelheid, over de onverantwoordelijkheid om te spelen met het leven van je broer en je beste vriend. De rechters vroegen zich dan ook af wie er nou met drank op zo hard gaat rijden op een smalle weg met twee scherpe bochten. “Het is triest om te zien dat iemand zo bewust risico’s neemt, met zulke gevolgen”, zei de voorzitter. En dat terwijl Rik zijn broer zou gaan ophalen, die ervan uitging dat Rik nuchter zou zijn. Tot 2,5 seconden voor de fatale klap was Rik zelfs nog aan het versnellen, zo blijkt uit de data uit de auto. De familie van Jos kon er niet over uit. Hun grootste nachtmerrie kwam die nacht uit, want ze zijn hun Jos voorgoed kwijt. Diens tweelingbroer vertelde tijdens zijn spreekrecht dat je dit geen ongeluk meer kunt noemen. “Dit waren bewuste keuzes en je reed wel vaker achterlijk. Je was een tikkende tijdbom en die is bij ons ontploft. Waarom speelde je met het leven van een vriend?“

Foto: Perry Roovers/SQ Vision