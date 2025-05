Lowie redde zijn auto van het vuur: 'Ik reed tussen de knallen door'

Zes auto's zijn woensdagnacht in vlammen opgegaan op een parkeerterrein aan de Bisschopshoeve in Breda. Bewoners van de naastgelegen flat stonden moedeloos toe te kijken. Maar Lowie Vermeulen (69) had daar weinig zin in. Hij stapte 'gewoon' in zijn auto om deze te verzetten: "Het is je auto, dan doe je heel gek."

"Mijn auto stond ertussen, ja", zegt Lowie knikkend. De ochtend na de brand is hij nog altijd onder de indruk van wat er is gebeurd. "Ik hoorde eerst knallen en lawaai en dacht: iemand trapt tegen de vuilnisbalk aan buiten. Dus ik ging terug naar bed, maar drie minuten later zag ik een oranje gloed buiten."

Lowie kleedde zich direct aan en rende naar buiten. Daar zag hij dat er brand was uitgebroken op de parkeerplaats. Ook zijn auto stond daar, bij de brand. Lowie dacht niet na, stapte in zijn wagen en reed deze weg uit de gevarenzone. "Tussen de knallen en de vlammen door", zegt hij. "Ik ben wel wat vuur gewend, want ik ben persfotograaf geweest. En het is je auto - dan doe je heel gek."

"Een van de bewoners stond hier huilend buiten vannacht."

Lowie heeft zijn auto door de actie kunnen redden. Wel is een deel van de voor- en zijkant van de wagen weggesmolten. De schade kan alsnog worden gerepareerd in de garage, zegt hij. "Ik vind het vooral erg voor sommige mensen hier. Een van de bewoners stond hier huilend buiten vannacht. Hij had die auto net gekocht en had geen geld om een nieuwe te kopen. Voor die mensen is het verschrikkelijk", besluit Lowie. Ook Timon Scheuneman kan er de ochtend na de brand amper met zijn hoofd bij. Zijn auto ging in vlammen op. "Helaas, ja. Het was ongeveer halfdrie toen ik wakker werd van harde knallen en commotie. Vervolgens zag ik buiten opeens allemaal mensen staan. Ik ging zelf naar buiten, keek naar rechts en zag dat een deel van de parkeerplaats in de fik stond."

Timon Scheuneman op de parkeerplaats (foto: Raymond Merckx).

Zijn wagen overleefde de brand niet. "Het was al een oude wagen, maar het was ook mijn eerste wagen. Ik had 'm al drie jaar. Dus dan heeft-ie toch wel wat emotionele waarde." Timon heeft geen idee wat of wie er achter de knallen zitten. "Ik weet nog niets, maar waarschijnlijk hoor ik binnenkort meer. De politie heeft alle auto's meegenomen en doet onderzoek. Maar ja, nu is het gewoon klote."

"De ene na de andere auto schoot in de fik."