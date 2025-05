Drugsbendes zetten elkaar onder druk met ontvoeringen, 'een geweldsspiraal'

Twee bendes maken elkaar in de regio Breda het leven zuur. Er zou deze winter een flinke lading grondstoffen voor het maken van synthetische drugs zijn gestolen en daarna ontstond er volgens justitie ‘een geweldsspiraal’. De ene bende wil zijn spullen terug en de andere werkt daar niet aan mee. En dus volgden er bedreigingen en ontvoeringen over en weer.

Volgende week dinsdag staat weer een andere verdachte voor het eerst voor de rechter voor een andere ontvoering. Hier gaat het om de ‘tegenpartij’ die ook iemand ontvoerd heeft als reactie. Dat was een 24-jarige Bredanaar, die op 31 januari werd ontvoerd vanaf de Dr. Schaepmanlaan in Breda.

Donderdag verscheen Kevin H. (25) uit Dinteloord als eerste verdachte in deze vete voor de rechter in Breda, voor een tussentijdse zitting. Hij wordt verdacht van een dubbele ontvoering in Breda en het gooien van een vuurwerkbom in Roosendaal. H. is niet de enige verdachte, justitie heeft inmiddels nog twee mensen in deze zaak aangehouden en verwacht nog meer aanhoudingen.

De aantijgingen tegen Kevin H. bleken donderdag niet mals. Kevin zou meegeholpen hebben aan de ontvoering van een man naar Roosendaal. Daar werd deze Bredanaar op een stoel vastgebonden in een appartement. Hij werd mishandeld en de ontvoerders hielden een mes bij zijn oor. De dreigementen waren duidelijk: ‘Als je het niet afgeeft, gaan we rare dingen doen met je vrouw en je zoontje mag het zien. Als je moeilijk gaat doen, knippen ze een teen eraf’.

’s Nachts gingen de ontvoerders naar het huis van de man en haalden daar de boel overhoop. De volgende dag lieten ze hem vrij, maar ondertussen ontvoerden ze een tweede man om nog meer druk te zetten op de zaak. Ook deze man werd vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Bovendien werd 2000 euro van zijn rekening gehaald.

Beide ontvoeringszaken leiden naar hetzelfde drugsconflict, zo werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Breda. Eerst werd de 24-jarige man ontvoerd en als reactie daarop de twee andere mannen. Die laatste twee blijken vast te hebben gezeten in een appartement aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Daar werden ook de stoel waarop de mannen werden vastgebonden en tie wraps gevonden.

Een paar dagen na de ontvoering van de twee mannen, ontplofte op een balkon van een appartement aan de Europlaan in Etten-Leur ook nog een vuurwerkbom. Kevin H. wordt ook daar verantwoordelijk voor gehouden. Hij zou een conflict hebben met de bewoners..

Kevins advocaat wilde graag dat Kevin de uiteindelijke rechtszaak thuis mag afwachten, omdat hij voor zijn zoontje van anderhalf wil zorgen. Volgens de advocaat is er ook niet zoveel bewijs tegen H., maar daar dacht de officier van justitie heel anders over. Er is bewijs genoeg volgens haar: Kevin H. is gezien bij het huis van de vriendin van de eerste ontvoerde man, zijn auto is gezien voor het appartement in Roosendaal en de sleutel van dat appartement was via Kevin afgegeven.

De rechtbank besloot dan ook dat Kevin H. blijft vastzitten. In ieder geval tot de volgende tussentijdse zitting op 29 juli. Ondertussen gaat het onderzoek en het horen van getuigen verder. Dinsdag staat een 24-jarige man uit Zundert voor het eerst voor de rechter in de andere ontvoeringszaak. In die zaak werden deze week nog drie andere mannen aangehouden. Opvallend detail: in die zaak is de broer van Kevin H. juist het slachtoffer.