Stroomstoring: meer dan duizend klanten uur lang gedupeerd

Een deel van Etten-Leur heeft vrijdagmorgen zonder stroom gezeten. De stroomstoring werd even na halfnegen gemeld. Hierdoor kwamen 1098 klanten in het noordoosten van het dorp zonder stroom te zitten, zo liet netwerkbeheerder Enexis weten.

Binnen drie kwartier was op 148 aansluitingen het probleem opgelost. Enexis verwachtte eerst dat de storing voor de andere bijna duizend gedupeerden rond kwart voor elf deze ochtend verholpen zou zijn. Maar dat was sneller het geval: om vijf over halftien kon iedereen in het getroffen deel van Etten-Leur weer stroom gebruiken.

Het probleem werd volgens een woordvoerder van de netwerkbeheerder veroorzaakt door een spontane kabelstoring. Er is dus geen schade aangericht bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden.