Anita Witzier verrast drie Brabantse genomineerden voor de Taalheldenprijs

Jong geleerd is oud gedaan, maar wat als je ouder bent en je kunt niet lezen of schrijven? Presentatrice Anita Witzier gaat vrijdag naar drie Brabanders die zijn genomineerd voor de Taalheldenprijs. Dat is een prijs voor mensen die op latere leeftijd alsnog de schoolbanken inkruipen. "Dat vinden wij zo'n krachtige daad", vertelt ze bij het radioprogramma KEIgoeiemorgen.

De meeste mensen zijn opgegroeid met 'aap, noot, mies', maar niet iedereen is vroeger naar school geweest. Daardoor beschikken deze mensen niet over basisvaardigheden zoals schrijven, lezen, rekenen. En sinds de laatste jaren ook digitale vaardigheden. "Dit aantal mensen groeit en dat is echt heel ernstig omdat het allerlei gevolgen kan hebben op heel veel gebieden in je leven", vertelt Anita.

Daarom heeft Stichting Lezen en Schrijven, waar Anita ambassadrice van is, de Taalheldenprijs in het leven geroepen. Het is de tiende keer dat deze prijs wordt uitgereikt aan iemand die de stap zet om als volwassenene toch nog te gaan leren. Het is lastiger om iets onder de knie te krijgen naarmate je ouder wordt, maar Anita merkt ook dat bij veel mensen schaamte een grote rol speelt. "Ze denken dat ze de enige zijn."

"Jij en ik kunnen ons niet voorstellen dat je niet gewoon de krant kunt lezen of dat je geen treinkaartje online kunt boeken."