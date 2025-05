Geld en veel drugs gevonden in huis na inval van politie

De politie heeft donderdag in een huis aan de Oude Langstraat in Tilburg een grote hoeveelheid soft- en harddrugs en contant geld gevonden. Wat er precies is gevonden, is niet bekend gemaakt. Er is nog niemand aangehouden.

De politie was in actie gekomen nadat ze via Meld Misdaad Anoniem meldingen had gekregen. Het onderzoek leidde naar de bewuste woning. Bij de inval zijn alle gevonden spullen in beslag genomen. De politie gaat verder met het onderzoek. Bij Meld Misdaad Anoniem kun je anoniem informatie geven over criminaliteit en misdaad. Wie een tip doorgeeft, blijft gegarandeerd anoniem, zo verzekert de politie. Ze krijgt steeds vaker op deze manier tips binnen.