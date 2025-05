Schietpartij bij huis: gemeente draait woning tijdelijk op slot

Een huis aan De Hoef in Sint Anthonis, waar eerder deze week een schietpartij was, gaat tijdelijk op slot. Dat heeft de gemeente Land van Cuijk vrijdag laten weten. Hoe lang de sluiting precies is, weigert de gemeente te zeggen. "Dat laten we nog even in het midden", zegt een woordvoerster.

Aan De Hoef werd woensdagavond rond half elf geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De gemeente laat weten dat 'in verband met het lopende politieonderzoek er op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan'. Mensen die meer informatie hebben, worden opgeroepen zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.