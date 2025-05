Unieke herdenking met Canadese jongeren: 'Mooi dat ook de jeugd dit doet'

“Dit wordt echt bijzonder. Ik verwacht dat deze ceremonie heel veel mensen zal raken.” Burgemeester Margo Mulder komt superlatieven te kort wanneer ze spreekt over de aanstaande herdenkingsbijeenkomst op het Canadese militaire ereveld in Bergen op Zoom. Maar liefst duizend scholieren van 34 scholen uit heel Canada brengen zondag een eerbetoon aan de 968 gesneuvelde landgenoten die er begraven liggen.

Zij draagt tijdens de plechtigheid een gedicht voor dat is geschreven door haar vader. “Ik vind het een beetje spannend maar vooral heel eervol en leuk om te doen. Ik moet de uitspraak van sommige moeilijke Engelse woorden nog even oefenen, maar dat komt goed.”

Na de herdenking op het oorlogskerkhof gaan de Canadese jongeren in een stille tocht naar de Grote Markt in Bergen op Zoom. Ze dragen dan om de beurt de herdenkingsfakkel van de Commissie van het Gemenebest van Oorlogsgraven. Elke leerling loopt tachtig stappen met de fakkel, als symbool voor tachtig jaar bevrijding van Nederland.

Margo Mulder: “Dit benadrukt de speciale band die we in deze regio met Canada hebben. Bergen op Zoom was de eerste stad in Nederland die door de Canadezen werd bevrijd. Dat gevoel zit nog steeds diep. Overal waar je kijkt, hangen inwoners de Canadese vlag uit. De komst van jongeren is belangrijk om het verhaal te blijven vertellen.”