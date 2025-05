Lange vertraging op de A27 door ongeluk met vijf auto's

Vijf auto's zijn vrijdag aan het begin van de middag op elkaar gebotst op de A27 bij Hank. De snelweg is daarom afgesloten geweest tussen Werkendam en Nieuwendijk. Dit leidde kort voor halfeen tot een vertraging van 70 minuten in de richting van de Breda. Rond kwart voor drie was de extra reistijd ruim een kwartier en stond er een file van 7 kilometer.

Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat zijn bergers ingeschakeld om de beschadigde auto's weg te halen.

Het overige verkeer kan via de vluchtstrook langs het ongeluk, maar omrijden vanaf knooppunt Gorinchem is sneller, adviseert Rijkswaterstaat. De andere kant op, in de richting van Gorinchem, heeft tussen Geertruidenberg en Werkendam een file van maximaal 7 kilometer gestaan. De extra reistijd was daar op een bepaald moment ruim een kwartier.

Foto: Rijkswaterstaat.