Gifgroen laagje verpest zwemplezier in deze plas

Groen, stinkend en vooral schadelijk. Blauwalg gooit bij de Rooye Plas in Handel roet in het eten voor de fanatieke zwemmers. De groene smurrie zorgt ervoor dat badgasten niet zomaar even een verfrissende duik kunnen nemen zonder het risico te lopen om ziek te worden. De gemeente en de lokale strandtent waarschuwen voor de giftige drab.

Hoewel de zon volop schijnt en het kwik op vrijdagochtend stijgt tot maar liefst tot 25 graden is het stil bij de de Rooye Plas in Handel. Slechts een handjevol zonaanbidders vouwen hun handdoek uit aan het zwemstrandje. Dat terwijl het elders in de provincie een drukte van belang is bij zwembaden en meertjes. De oorzaak: een gifgroen drasserig laagje dat dobbert op het water van de plas: blauwalg.

"We waren best wel in shock. Het water zag er gisteren net zo smerig uit en er waren ook kleine kinderen aan het zwemmen."

"Gisteren hebben echt heel veel mensen hier nog gezwommen", zegt een vrouw die net in haar bikini op een handdoek heeft plaatsgenomen aan het meertje. "We waren best wel in shock. Het water zag er gisteren net zo smerig uit en er waren ook kleine kinderen aan het zwemmen. Dat is niet zo slim, misschien zijn ze straks allemaal ziek." Ook Jolijn, manager van het restaurant bij de plas, baalt van de blauwalg. "Het is het begin van het seizoen, we zijn net aan het opstarten en het is heerlijk weer. Dan willen mensen graag een frisse duik nemen", zegt ze terwijl ze naar het groene water kijkt. "Maar dat gaat nu helaas niet."

De gemeente Gemert-Bakel heeft waarschuwingsbordjes opgehangen bij het meertje, met de tekst: 'Pas op blauwalg!', in grote rode letters. Toch is het niet iedereen gelijk opgevallen dat het nu niet verstandig is om in de Rooye plas te dobberen. "Twee dagen geleden ben ik hier nog in het water gesprongen", zegt een vrouw die samen met haar vrienden net aan komt lopen. "We zagen wel wat viezigheid drijven. Maar pas later werd ons verteld dat er bordjes stonden. Dat hadden we niet gezien." Ook twee moeders aan de waterkant zijn niet op de hoogte van de blauwalg. Nadat een verslaggever ze attendeert op de groene smurrie worden de zwemmende kinderen maar al te snel uit het water gehengeld.

Zwemmen zit er helaas niet in voor de twee vriendinnen (foto: Jan Peels).