Op Safari, een kijkje bij de 1200 wilde dieren van de Beekse Bergen

Van giraffe tot gnoe en van gorilla tot gestreepte zebra. Maar liefst 1200 Afrikaanse dieren leven er in Safaripark Beekse Bergen. En het is een ware uitdaging om deze beestenbende te verzorgen, vertroetelen en eten te geven. In de gloednieuwe tv-serie Op Safari geeft Omroep Brabant een exclusief kijkje achter de omheining van het safaripark en de bewoners.

Grootoogvossen, schuwe roofdieren met enorme oren die onlangs hun opwachting maakten in het park, de operatie van een zieke gnoe en de geboorte van een olifantje: komt voorbij in Op Safari. Daarnaast is bioloog Stijn er om vragen te beantwoorden van het publiek.

Beeld: Op Safari/Omroep Brabant.

Yvonne Vogels, olifantenverzorgster bij de Beekse Bergen, is erg enthousiast. "Er zijn opnames gemaakt van twee witruggier-mannetjes die zich hebben ontfermd over een kuiken uit de Rotterdamse dierentuin Blijdorp", vertelt ze in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

"Eerst hebben we gekeken of het wel zou lukken, zo'n kleintje bij twee mannetjes, door er een nep-ei neer te leggen. Maar het gaat heel goed. Ze zijn dol op het kleine giertje en zijn echt adoptie-ouders., die hun best doen het beestje groot te brengen."

Het jonkie heeft twee mannelijke adoptieouders (beeld: Op Safari/Omroep Brabant).

Ook wordt in de tv-serie de komst van een cheeta-welp uit Frankrijk gevolgd. De moeder kon het kleintje jammer genoeg niet verzorgen, en stomtoevallig had de cheeta in Hilvarenbeek ook net een jong gekregen. "Dus de Franse cheeta is er bijgezet en dat gaat erg goed", zegt Yvonne. Zelf vindt ze dat ze de leukste baan ter wereld heeft. "Ik kan zo genieten van de ochtenden, als er nog geen bezoekers zijn, de dieren een beetje vreedzaam rondlopen en je het idee hebt op de savanne te zijn. Ik doe dit werk al ruim dertig jaar, dus dan kun je wel zeggen dat je op je plek zit."

Oog in oog met de koning van Afrika (beeld: Op Safari/Omroep Brabant).

Het nieuwe seizoen van Op Safari is vanaf vrijdag 17.00 uur te zien op Omroep Brabant TV, en daarna volgt iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Op Brabant+ kun je ook kijken naar Op Safari, én naar de vorige seizoenen.