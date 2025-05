Oude landkaart van opa inspireert Floor tot herdenkingsproject

Een oude, vergeelde landkaart van haar opa, het was voor Floor als jong meisje iets heel speciaals. "Ik weet nog hoe mijn vader die kaart onder het bed vandaan rolde. Het zat in een soort koffertje met allemaal emotioneel waardevolle spullen." Voor de nu 27-jarige beeldend kunstenaar uit Kaatsheuvel was het een inspiratiebron voor de expositie Brabant Herinnert.

"De kaart liet de route zien van de Poolse soldaat Henryk Recko, die meevocht tijdens de bevrijding van Nederland", legt ze uit. "Hij vluchtte zelf uit Polen vanwege de onderdrukking, maar belandde uiteindelijk na een hele lange reis via Afrika, Amerika en Engeland in Nederland om te helpen bij de bevrijding." Floor Snels is de initiatiefneemster van het herdenkingsproject van Studio Herinner. "De bedoeling was om jongeren te bereiken rondom tachtig jaar bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog", vertelt ze. "Vervolgens zijn we twee jaar lang door Brabant getrokken om met jongeren te praten over hun doorgegeven herinnering aan vrijheid en onvrijheid."

Herinneringen aan de Poolse soldaat Henryk Recko (beeld: Floortje Steigenga).

Ze vervolgt: "We stelden de vraag: hoe moet het herdenken en vieren in de toekomst eruit komen te zien? Dat gaf enorm veel inspiratie en ook een breder perspectief, want we kwamen erachter dat er na de periode 1940-1945, waar het tijdens de bevrijding grotendeels om draait, nog een hele periode was."

Na het verzamelen van allerlei verhalen kreeg de expositie vorm door middel van projecties, video's, geluidsfragmenten en kunstobjecten. De tentoonstelling is volledig voor en door jongeren gemaakt. Ze verbinden de Tweede Wereldoorlog met actuele thema's en nodigen uit tot reflectie.

"Jongeren zijn op zoek naar verhalen uit het verleden voor een stukje houvast."